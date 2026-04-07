Колониальное наследство: европейские музеи готовы вернуть кости, но африканские правительства молчат

Европейские музеи оказались в непростой ситуации: на протяжении десятилетий в их запасниках хранятся человеческие останки, вывезенные из африканских стран в колониальную эпоху. Как пишет The New York Times ( NYT ), эти коллекции стали настоящими «скелетами в шкафу» — тяжелым наследием, от которого европейцы готовы избавиться, но африканские правительства не спешат забирать его обратно.

Все началось в конце XIX века, когда европейские ученые увлеклись так называемой «расовой наукой». Они собирали кости коренных жителей колоний, привозили их в Европу и на основе этих образцов создавали теории, которые затем использовались для оправдания колонизации, дискриминации и рабства. Сегодня эти коллекции хранятся в музеях по всему континенту.

Кто за возвращение, а кто против

Директор музея Вролика в Амстердаме Лоранс де Рой заявила, что в идеальной ситуации подобные собрания должны обрести последнее пристанище на родине — в тех сообществах, откуда были изъяты останки. Международный совет музеев (ICOM) также призвал своих членов провести исследование происхождения всех останков и вернуть то, что возможно, рассказал член правления организации Стеф Шолтен.

Однако на пути репатриации возникло неожиданное препятствие. Куратор антропологических коллекций Берлинского музея Бернхард Хееб пояснил, что ряд африканских стран отказываются принимать останки своих предков. По его словам, музеи готовы вернуть их, но правительства этих государств не заявляют о своих правах. При этом отдельные семьи, напротив, хотели бы вернуть останки предков, однако их желание наталкивается на сопротивление властей.

Таким образом, проблема оказалась сложнее, чем просто возврат награбленного: европейцы готовы отдать, но африканцы не готовы брать — и это тупик, который предстоит разрешить.