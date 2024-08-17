Колонна 82-й штурмовой бригады ВСУ с техникой НАТО уничтожена под Курском

Российские военные ликвидировали колонну 82-й штурмовой бригады украинских войск, сообщает РИА Новости со ссылкой на офицера подразделения морской пехоты ВС РФ, принимавшей непосредственное участие в уничтожении подразделения врага.

По словам собеседника агентства, в колонне была, преимущественно, военная техника НАТО.

В подтверждение сказанного журналисты публикуют кадры с ликвидированной украинской колонной.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.