Колонна военной техники появилась в Екатеринбурге и изменила привычную обстановку

В Екатеринбург состоялась первая репетиция Парада Победы, в рамках которой по улицам города прошла колонна тяжелой военной техники. На движение обратили внимание местные жители, сообщившие о масштабном передвижении боевых машин. Об этом сообщил портал Е1.ru.

Техника проследовала по улице 2-й Новосибирской в районе Вторчермета. На время прохождения колонны в этой части города были введены временные ограничения движения.

Очевидцы рассказали, что в составе колонны находились различные образцы вооружения, включая ракетно-пушечные танки Т 90С, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, а также гусеничные десантные машины, способные передвигаться по воде.

Подготовка к праздничным мероприятиям продолжается и в столице. В Москва генеральная репетиция Парада Победы запланирована на 7 мая. В Кремле уточнили, что на торжества традиционно приглашаются представители дружественных государств, и российская сторона рассчитывает на их участие в праздничных событиях.