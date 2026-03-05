«Кольцо от соседа». Белорусские невесты в 2025 году создали 1029 семей с русскими мужчинами

Аналитики Белстата подсчитали, что прекрасная половина составляет 53,9% населения (почти 4,9 млн человек). Соотношение полов ощутимое: на 1 тыс. юношей приходится 1 167 девушек. Традиционный возраст для создания семьи — до 27 лет, при этом наиболее активный период у белорусок — от 20 до 24 лет (в этом возрасте вышла замуж каждая четвертая).

Показательна статистика браков с иностранцами: в прошлом году таких союзов заключено 1 928. Из них более половины (1 029 семей) создано с представителями РФ, что значительно опережает все остальные страны. Для сравнения: Турция на втором месте лишь с 71 браком, Литва — 59, Украина — 55, а Казахстан — 50.

Любопытны и другие факты. Даже в зрелом возрасте женщины стремятся к счастью: 713 дам старше 65 лет сыграли свадьбу, причем 44 из них сделали это впервые. Портрет типичной жительницы страны таков: горожанка (почти 80%), средний возраст — 44,3 года, каждая вторая (56,9%) имеет высшее образование.

