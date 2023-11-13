Команда чирлидеров из Химок завоевала «серебро» Всероссийских соревнований

Воспитанники школы спортивного танца «Надежда» городского округа Химки заняли второе место на Всероссийских соревнованиях «Восходящие звезды» по чир спорту. Медали разыгрывались в нескольких возрастных категориях и номинациях.

В состав химкинской команды вошли: Матвей Белоусенко, Анастасия Киселева, Жанель Исмагамбетова и Ксения Савельева. По результатам выступлений юные спортсмены стали серебряными призерами в номинации «Чирлидинг стант» среди юношей и девушек 12-14 лет.

«Достижения наших спортсменов всегда вызывают восхищение. Развитию спорта и созданию спортивной инфраструктуры в округе уделяется значительное внимание. Также помощь оказывают и бизнес-сообщества, что не может не радовать. Поздравляем наших ребят с достойными результатами», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Ранее спортсмены из Химок завоевали три комплекта медалей областного турнира «Чирлидинг без остановки». Наивысшие оценки в номинациях «Чирлидинг-стант» и «Чирлидинг-стант-смешанный» получила команда «Надежда Моно Лиза». Второе место турнира заняли девочки из «Надежды Эверест» и «Надежды».

Напомним, что школа спортивного танца «Надежда» была образована в 2007 году и развивает несколько направлений чир спорта и танца. Основной вид — это чирлидинг. «Надежда» является ведущей школой в этом виде спорта не только в Подмосковье, но и в России. Воспитанники школы ежегодно занимают первые места на областных, региональных и всероссийских турнирах.