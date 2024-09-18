Команда Электростальского медицинского колледжа отправится на региональный этап чемпионата по оказанию первой помощи

С разницей всего в два балла победителем стала команда Электростальского медицинского колледжа. Ребята будут представлять наш городской округ на региональном этапе чемпионата, который будет проходить в городском округе Щелково в октябре. Сейчас студенты медицинского колледжа приступили к подготовке и тренировкам, чтобы достойно выступить на соревнованиях.

Напомним, что на муниципальном этапе регионального чемпионата по оказанию первой помощи 100 активистов из электростальских школ и колледжей соревновались в практических умениях оказывать первую помощь. Сначала ребята посетили мастер-классы, где их обучили приемам, которые нужно применять в экстренных ситуациях. После чего команды продемонстрировали своё мастерство перед экспертами.

Желаем команде Электростальского медицинского колледжа победы на региональном этапе!