Команда Института градостроительства Подмосковья победила в Конкурсе на разработку «Новой Анапы»

Команда Института градостроительства Московской области стала победителем Конкурса на разработку туристической территории всероссийского курорта «Новая Анапа». Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.

Отмечается, что подведомственное учреждение Мособлархитектуры Институт градостроительства Московской области занял первое место в Конкурсе в составе консорциума под лидерством ООО «Творческие технологии».

«Поздравляю команду Института градостроительства Московской области и его директора — Дмитрия Климова с победой. Участие и победа в таком Конкурсе — это возможность проявить высокие профессиональные навыки специалистов Института и заявить о себе, а также внести вклад в повышение туристической привлекательности регионов России», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

На территории запланированы гостиницы семейного типа на морском побережье, санатории на берегу Лимана, центр ветровых видов спорта, музеи, современный «Визит-центр» и конференц-центр с оранжереей, термы и аквапарки, спортивная инфраструктура, объекты научно-образовательного назначения. Доминантой курорта станет многофункциональная парковая территория площадью 181 га, в состав которой войдет тематический парк «Инновационная Россия».

Круглогодичный туристско-рекреационный кластер расположится в станице Благовещенской. Общая площадь территории курорта составит более тысячи восемьсот гектаров, на которой планируется возвести гостиницы различных категорий и санаторно-курортные объекты с общим номерным фондом до двадцати пяти тысяч номеров.