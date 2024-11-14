Команда из четырех человек представляет городской округ Коломна на межрегиональном форуме «Мы – Россия»

Подмосковье на этой неделе принимает Второй межрегиональный молодежный форум «Мы — Россия», где городской округ Коломна представляет команда из четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что в команду входят руководитель ключевого структурного подразделения молодежного центра «Русь» Алена Познякова, педагог-организатор того же центра Дарья Шумилина, фотокорреспондент молодежного центра «Горизонт» Мария Шуткова и участник молодежного парламента Антон Хуторнюк.

Отмечается, что в ходе форума жители Коломны прошли курс тактической медицины, пообщались со спикерами федерального уровня в сфере медиа и ораторского искусства, приняли участие во множестве интересных активностей и познакомились с единомышленниками.