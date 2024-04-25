Команда из Каширы победила на зональном этапе конкурса «Лучшая дружина юных пожарных»

В Протвино состоялся очередной этап смотра-конкурса «Лучшая дружина юных пожарных», который проходил в рамках зональной системы.

Цель мероприятия — определить лучших дружин юных пожарных Подмосковья. Соревнования состоялись 23 апреля. Их провели на базе ГАПОУ «Губернский колледж». Участие приняли девять городских округов. Команда школы № 7 городского округа Кашира не просто выступила на соревнованиях, но и стала победителем конкурса.

«Поздравляем! Желаем ребятам успехов и побед!», — отметила администрация городского округа Кашира.

Членов каширской команды, которая выступает под названием «На SoS», подготавливал педагог-организатор Дмитрий Крутогорский. Команда подавала заявки на различные номинации. Участники могут продемонстрировать, как быстро и правильно завязать специальные узлы на пожарных веревках. Также умело одевают БОП. Не побоятся соревноваться с другими соперниками на пожарной эстафете с комбинированными заданиями.

Кроме того, команда каширской школы № 7 участвовала в конкурсе знатоков, смотровой песни и лучшей стенгазете.

Победа позволит ребятам продолжить участие в конкурсе, но теперь уже на областном уровне. Администрация городского округа уверена, что команда достойно представит Каширу.