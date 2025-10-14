Команда из Каширы заняла призовое место во II Московском областном чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье»

Город Раменское стал площадкой для проведения второго Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье», участие в котором приняли жители городского округа Кашира.

Масштабный турнир, объединивший более 200 представителей «Движения Первых» из 52 муниципальных образований, был посвящен двум знаковым датам — Дню Московской области и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С приветственными речами к собравшимся обратились председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Московской областной Думы Линара Самединова и председатель регионального отделения «Движения Первых» Анастасия Бочарова.

Особую атмосферу во время праздничного мероприятия удалось воссоздать оркестру «RamJazzBand» под управлением Артура Аванесяна и хору «МP 3». Перед зрителями также выступила София Фанта, которая, несмотря на юный возраст, заявила о своем творчестве на всю страну. Она приняла участие в «Голос. Дети» и обрела миллионы поклонников.

В чемпионате по настольной игре «Мое Подмосковье» второе место заняли участники первого областного чемпионата — команда Барабановской школы «Патриоты Каширы». Одержать победу удалось благодаря одиночным и коллективным тренировкам, анализу ошибок и выработке стратегии. Как следствие, ребята смогли сконцентрироваться и уверенно прийти к победе.

«Поздравляем победителей и благодарим всех участников за яркие эмоции и активное участие!» — отметили в администрации городского округа Кашира.

Ранее сообщалось, что юные каширяне выступили в Воскресенске на соревнованиях по плаванию «Забавные осьминожки».