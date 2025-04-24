Команда из Пушкино «Лев за добро» стала лучшей на региональном конкурсе родительских комитетов

19 апреля в Котельниках состоялся финальный этап конкурса родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых». Победу в номинации «Позитив и креатив» одержала команда «Лев за добро» из Образовательного комплекса №9 города Пушкино.

В состав команды вошли 10 участников: ученики 6-го класса «Б», которые являются ядром школьного волонтерского отряда, и пять самых вовлеченных и позитивных родителей, которые неизменно поддерживают школьные мероприятия.

Участникам предстояло представить яркую визитную карточку. Пушкинские школьники продемонстрировали свое мастерство, исполнив собственные песни и стихи, наполненные энергией и позитивом. Также оценивалось оформление выставки, на которой были собраны многочисленные награды класса и памятные предметы, значимые для ребят.

В образах пионеров и активистов «Движения первых» родители и дети рассказывали о развитии волонтерской деятельности — от тимуровцев до современных отрядов «Движения первых».

«На нашей выставке были представлены тематические стенгазеты, оформленные в виде красочного фотоальбома, отражающего насыщенную, творческую, активную и веселую школьную жизнь нашего дружного класса», — поделилась наставница команды, педагог Ольга Туманова.

Каждый член жюри получил от ребят уникальный символ команды — звездочку в форме сердца, сделанную своими руками. По словам ребят, этот символ символизирует то, что волонтеры, используя свои добрые сердца, зажигают путеводную звезду, которая направляет других на путь добра и волонтерской деятельности.

Еще в конце прошлого года волонтерский отряд «Лев за добро» занял первое место среди волонтерских отрядов Московской области. С апреля 2024 года каждый месяц посвящен установлению новых рекордов: волонтеры оказывают помощь приюту для животных, устанавливают кормушки для птиц, проводят занятия по принципам совместного питания, собирают макулатуру, организуют концерт для пожилых людей в Центре социального обслуживания «Пушкинский» и собирают помощь для дома престарелых в Луганской области. Интересно, что название команды «Лев за добро» расшифровывается так: «Л» — легко, «Е» — если, «В» — вместе.

«Необычный подход, искренняя забота о детях и неподдельная энергия команды покорили жюри и всех присутствующих. Это был настоящий праздник, наполненный теплом, творчеством и сплоченностью родителей. Желаю вам неиссякаемого энтузиазма, реализации интересных проектов и радости от общения с детьми. Вы — наша гордость!» — сказала заместитель главы округа Пушкинский Ольга Жданова, поздравляя победителей.

Конкурс родительских комитетов «Секреты дружного класса. Родители первых» — это уникальное мероприятие в Подмосковье, призванное продемонстрировать наиболее успешные инициативы родительских сообществ. Организаторами выступили Министерство образования Московской области, региональное отделение «Движения первых», проект «Навигаторы детства» и родительский комитет при Министерстве образования Московской области.