Команда из Серпухова «Пересвет» заняла призовое место на военно-спортивной игре «Девушки в погонах»

В Домодедово состоялись значимые соревнования в рамках военно-спортивной игры «Девушки в погонах» . Среди участников были юные патриоты, представляющие юнармейский отряд «Пересвет» – активная и хорошо подготовленная молодежь, стремящаяся к военно-патриотическому развитию.

Команду «Пересвет» ждал комплексный набор испытаний, включавший в себя длительный перенос грузов, стрельбы (как учебные, так и тактические) из автоматического оружия Калашникова, навыки быстрого разоружения и сборки, правильное снаряжение магазинов патронами, а также умение оказывать неотложную медицинскую помощь. Значительное внимание было уделено проверке строевой дисциплины, а также оценке теоретической базы знаний о военной истории и системе званий Вооруженных сил РФ.

Такой всесторонний подход позволил не только оценить физическую готовность и точность участниц, но и продемонстрировать их способность к командной работе, оперативному принятию решений и слаженным действиям в сложных ситуациях.

Юнармейский отряд «Пересвет» показал отличный уровень подготовки и проявил несгибаемый моральный дух, что позволило им заслуженно завоевать третье место. Этот результат – свидетельство результативности тренировочного процесса и высокого мастерства юных военных.