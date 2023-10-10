Команда из Шатуры приняла участие в патриотической игре «Наследники Победы»

«Отмечу, что с каждым годом растет уровень организации подмосковной игры, улучшается состав судей, увеличивается число участников. Шатурским мальчишкам и девчонкам есть, к чему стремиться! Для старта это замечательный результат! А в дальнейшем желаю только победы!» - сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.