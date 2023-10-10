Команда из Шатуры приняла участие в патриотической игре «Наследники Победы»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]
В подмосковном Подольске состоялась 10-я открытая военно-патриотическая игра «Наследники Победы» на кубок Кавалера ордена Мужества Дмитрия Зернова, который погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает канал «Главное: Шатура». Мероприятие приурочено ко Дню памяти подвига Подольских курсантов.
В игре приняла участие команда «Факел» шатурской школы №2, она заняла 15 место среди 116-ти команд. В состязании также приняли участие ученики из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани и Донецка.
«Отмечу, что с каждым годом растет уровень организации подмосковной игры, улучшается состав судей, увеличивается число участников. Шатурским мальчишкам и девчонкам есть, к чему стремиться! Для старта это замечательный результат! А в дальнейшем желаю только победы!» - сказал глава городского округа Шатура Алексей Артюхин.