Команда из Талдома поборется за звание лучшей в финале фестиваля «Город танцует в парках»

Танцоры Талдомского округа попали в финал конкурса-шоу «Город танцует в парках». Жителей приглашают поддержать коллектив на гала-концерте в Центральном городском парке Королева 7 сентября.

Концерт фестиваля современного танца «Город танцует в парках» пройдет под руководством хореографа Егора Дружинина. Мероприятие соберет 40 команд со всей области, попавших в финал конкурса. По итогу будет выбрана лидирующая команда, которая сможет по праву называться лучшей во всем Подмосковье.

Конкуренцию участникам из более чем 30 округов области составят мастера уличного танца коллектива «Алмаз» из Талдома. В прошлых этапах команда пробила дорогу в финал, а теперь ей предстоит завоевать главную победу. Поддержать танцоров сможет любой желающий.

Интересные представления в Центральном парке устроят также звезды телешоу «Танцы» и «Новые танцы», а также музыкальный хедлайнер.

Ожидается по-настоящему непростая и интересная танцевальная битва, ведь среди жюри будут настоящие профессионалы: основатель школы танцев «Это» и преподаватель Александр Могилев, хореограф Island-Dance и лидер стиля локинг в России Владимир Гудым, а также победительница проекта «Танцы со звездами» актриса Елена Подкаминская.

Отметим, что ограничений по возрасту нет. Желающих будут ждать в Центральном городском парке Королева в 15.00. Более подробную информацию можно узнать на сайте городтанцует.рф.