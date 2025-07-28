Команда «Юность» стала лучшей на 53-м туристическом слете в Павловском Посаде
Фото: [Администрация Павлово-Посадского г.о.]
С 25 по 27 июля на территории Павлово-Посадского района прошел 53-й туристический слет, в котором приняли участие 12 коллективов из разных населенных пунктов Московской области и Москвы.
Организаторы и участники создали атмосферу, наполненную яркими моментами и незабываемыми впечатлениями, сочетающую в себе спортивный дух, артистизм и устоявшиеся туристические традиции.
В мероприятии приняли участие около 400 человек, которые наглядно продемонстрировали, как командная работа, поддержка и бережное отношение к окружающей среде могут творить чудеса. В течение двух дней участники соревновались в различных спортивных дисциплинах, решали творческие задачи и даже проявили свои кулинарные таланты, готовя блюда на костре. Насыщенная программа подарила всем участникам массу положительных эмоций.
Результаты соревнований:
1 место — команда «Юность»
2 место — разделили команды «Физруки и Ко» и «Лавиноопасные»
«Мы поздравляем победителей с заслуженной победой! Все команды показали себя на высоком уровне, продемонстрировав отличную подготовку и настоящую сплоченность». Выражаю признательность судьям, волонтерам и организаторам. Именно благодаря их самоотверженному труду, профессионализму и вложенной душе этот туристический слет стал таким ярким и насыщенным событиями», — отметил глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.