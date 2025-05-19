Команда Каширы отметилась на областном смотре юнармейцев

В этом году Федеральный военный мемориал «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах стал площадкой для ежегодного Открытого смотра строевой подготовки и песенного творчества юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области, приуроченного к знаменательной дате – 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Более полусотни отрядов, представляющих различные районы Подмосковья и около шестисот школьников, продемонстрировали свои навыки и умения. Среди участников – команда «Казаки России» из школы №7 городского округа Кашира, а также дебютировавшая здесь команда девушек «Заря» из школы-интерната.

В рамках мероприятия участникам предстояло выполнить ряд заданий: выполнение строевых движений на месте и в движении, исполнение патриотической песни во время торжественного марша, демонстрация церемониальной смены почетного караула на Посту №1, возложение траурного венка к мемориалу, а также выполнение строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации.

Кадеты школы №7 показали высокий уровень подготовки на всех этапах соревнований. В итоге, отряд «Казаки России» занял почетное второе общекомандное место. Команда девушек «Заря» также выступила на достойном уровне, вошла в число десяти лучших отрядов Подмосковья, заняв 6-е место. От завоевания призового места их отделил всего один балл.