Команда Коломны одержала победу на Спартакиаде пенсионеров Подмосковья

Более 400 спортсменов старшего поколения из более чем 40 городов и районов Подмосковья соревновались за звание сильнейших.

Коломна вновь приняла Спартакиаду, став местом проведения этого значимого события уже в третий раз после 2019 года. В программу спортивного фестиваля были включены соревнования по бегу на 1000 метров, плаванию на 50 метров, настольному теннису, шахматам, стрельбе из пневматического оружия, дартсу и комбинированной эстафете.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

«Наш город уже третий раз становится центром проведения большого спортивного праздника, в котором принимают участие люди старшего поколения со всех уголков Подмосковья. Спартакиада пенсионеров – это самый масштабный и самый любимый проект губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Я рад видеть вас - заряженных энергией, сильных духом, способных добиваться высоких спортивных результатов. Вы наши герои и являетесь примером активного долголетия и любви к жизни. В Городском округе Коломна успешно развиваются более 70 видов спорта. При поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева открываются новые спортивные объекты. И с каждым годом жителей города, которые выбирают здоровый образ жизни, становится все больше», — отметил, приветствуя участников, глава Городского округа Коломна Александр Гречищев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Коломна ]

По результатам соревнований, команда Городского округа Коломна заняла первое место в общекомандном зачете. Лучшие спортсмены сформируют сборную Московской области, которая представит регион на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров России, проходящей в Тюмени с 30 сентября по 5 октября 2025 года.