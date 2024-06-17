Команда Next Energy представит Балашиху в финале областного конкурса «Город танцует в парках»
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Балашиха]
Команда Next Energy представит Балашиху в финале областного конкурса «Город танцует в парках». Она стала победителем отборочного этапа II-го областного фестиваля «Город танцует в парках».Фестиваль собрал более 5 тысяч зрителей. На сцене выступили 9 танцевальных коллективов округа.
Участников оценивали заслуженный артист России, хореограф, актер и режиссер Егор Дружинин и хореограф телепроекта «Танцы» на ТНТ Вова Гудым.
«Нам очень нравится уровень фестиваля, видно, что город танцует и развивается в танцах. У ребят, выступивших на сцене, чувствовалась осознанность, не было ни одного слабого номера. Преимущественно, номера были в стиле хип-хопа, ребята очень органично смотрелись в нем. Они правильно передали эмоцию, кач, показали правильную базу. Сразу понимаешь — значит, этот стиль грамотно преподают. Думаю, что в следующем году нам будет еще сложнее определить лучших участников», — отметил Егор Дружинин.
Финал и гала-концерт II-го фестиваля «Город танцует в парках» состоится 7 сентября, город проведения организаторы пока держат в секрете.
«В Балашихе очень развито именно направление хип-хопа, еще в прошлом году мы видели много сильных коллективов, выступающих в таком стиле. А у победителя отборочного этапа в этом году номер получился нестандартным, это такой экспериментальный хип-хоп, который позволил себе хореограф. Для всех участников, безусловно, важны артистичность, синхронность, техника — все должно быть в комплексе. Финал состоится в сентябре, выбор площадки пока обсуждается. В финале соберутся ребята из разных городов Подмосковья, обменяются друг с другом опытом, а это и есть одна из главных целей этого фестиваля», — подчеркнул рассказал замдиректора организации «Мособлпарк» Андрей Копосов.
Региональный фестиваль «Город танцует в парках» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Организаторы фестиваля — министерство культуры и туризма Московской области и Московская областная дирекция по развитию парков. Впервые фестиваль прошел в 2023 году. Финал состоялся 2 сентября в Пестовском парке Железнодорожного, победителем стала танцевальная команда Marvel Crew из Серпухова. Всего фестиваль объединил более 3,5 тысяч танцоров из разных городов Подмосковья.