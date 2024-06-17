Команда Next Energy представит Балашиху в финале областного конкурса «Город танцует в парках»

«В Балашихе очень развито именно направление хип-хопа, еще в прошлом году мы видели много сильных коллективов, выступающих в таком стиле. А у победителя отборочного этапа в этом году номер получился нестандартным, это такой экспериментальный хип-хоп, который позволил себе хореограф. Для всех участников, безусловно, важны артистичность, синхронность, техника — все должно быть в комплексе. Финал состоится в сентябре, выбор площадки пока обсуждается. В финале соберутся ребята из разных городов Подмосковья, обменяются друг с другом опытом, а это и есть одна из главных целей этого фестиваля», — подчеркнул рассказал замдиректора организации «Мособлпарк» Андрей Копосов.