Команда Подмосковья представила проект в рамках программы «Школа муниципальных команд»

В целом участие приняли 72 представителя 16 регионов России. Подмосковье представляла команда администрации Дмитрова. Она презентовала проект «Мама в ресурсе».

В Дмитрове ежегодно рождаются 1,1 тыс. детей. Команда проекта собрала и проанализировала сообщения из чата мам Дмитровского роддома, опросы семей и путь женщины от постановки на учет по беременности до достижения ребенком трехлетнего возраста. В результате были выделены девять фокусных ситуаций, по которым выстроили конкретные решения и пилоты. В их числе — цифровой гид «Мама в ресурсе», мамоцентричный роддом «Роды с заботой», сервис послеродовой поддержки «Теплый старт в роддоме», программа раннего выявления эмоциональных рисков «Ранний сигнал» и др.

До апреля команда планирует завершить запуск и тестирование ключевых пилотных решений, собрать обратную связь и доработать сервисную модель. В течение года проект будет развиваться как практика, которую можно масштабировать на весь округ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».