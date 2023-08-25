Команда школьников из Подмосковья заняла второе место в первенстве России по шахматам

Команда учеников Гимназии имени Примакова заняла второе место в первенстве России по шахматам. Об этом сообщили в Минобразования Подмосковья.

В ведомстве поздравили школьников, а также их тренера Игоря Ягупова. Всего в состязаниях приняли участие 33 команды из 15 субъектов России.

«За высокие места в самом престижном юношеском командном первенстве традиционно конкурируют сильнейшие спортивные коллективы страны, включая специализированные спортивные школы олимпийского резерва», — добавили в министерстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил педагогов Подмосковья за достойные результаты прошлого учебного года.