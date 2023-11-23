Командир катера Черноморского флота погиб, отражая атаки морских дронов ВСУ в Крыму

Во время отражения очередной серии атак вражеский беспилотников в Крыму был убыт командир десантного катера проекта «Серна» Черноморского флота России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Черноморского казачьего округа, старший мичман ВМФ России Денис Никитин также являлся казаком хуторского общества «Невский».

«Противник ночью атаковал базу Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму. Четыре надводных катера-камикадзе ВСУ пытались нанести удар по российским десантным катерам проекта 11770 "Серна", одним из которых командовал Денис Никитин. Спасая свой корабль от попадания дрона, старший мичман геройски погиб», - приводится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Денис Никитин был похоронен в минувший вторник, 20 ноября, в Новороссийске. старший мичман представлен к ордену Мужества посмертно. У погибшего российского военнослужащего остались жена и две дочери-школьницы.