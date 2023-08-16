«Командир принял решение идти и сам погиб»: роковой бой в ДНР унес жизни нескольких земляков

Рядовой мотострелковых войск Муратбек Килимов не пробыл на СВО и месяца — погиб. Этот отважный воин всегда шел вперед, не боясь опасностей. Он приносил детям ДНР, которые скрывались в подвалах, сладости. А сам сгинул при штурме школы.

В свои 40 лет Муратбек брал на себя ответственность за более младших товарищей. Говорил: «Сперва мы, а вы за нами». Так он поступил и в роковой для себя день, 13 марта 2022 года.

«Ребят отправили штурмовать школу. Они там наткнулись на «азовцев»*. Так получилось, что именно в эту школу отправились пять казахов, и среди них мой брат Муратбек. Все они были из Астраханской области, и все погибли», — говорит Зарина Килимова, беседуя с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Все эти бойцы погибли 13 марта, но привезли тела домой не сразу. Только четвертого апреля пришла официальная весть о гибели Муратбека Килимова, 8-го апреля бойца с почестями похоронили.

По словам сестры, пулеметчик Килимов не предполагал, что в школе засада. Бойцы ожидали увидеть там лишь мирных жителей, которых надо защищать, а на самом деле получился штурм.

«Командир принял решение идти к «азовцам», и сам тоже погиб — силы были неравны», — вздыхает наша собеседница.

* полк «Азов» признан в РФ террористической и экстремистской организацией

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