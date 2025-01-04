Руководитель подразделения 78-го полка Вооружённых сил Украины Сергей Огородник сообщил, что работники местных военкоматов нередко направляют заведомо в воинские части людей, которые не могут быть призваны на военную службу. Об этом информирует ТАСС.

В подтверждение своих слов Огородник привёл многочисленные случаи отправки в ряды ВСУ людей, которые имеют проблемы с алкоголем, наркотиками, хронические заболевания или психические расстройства.

Он отметил, что некоторые новобранцы «едва не погибают на тренировках» и совершенно не готовы к службе на передовой.

Огородников также выразил недоумение по поводу того, почему работники ТЦК не направляют в армию успешных предпринимателей, руководителей бизнеса и молодых людей с лидерскими качествами, а также различных спортсменов.

Ранее сообщалось, что в Раде собрались отправить на фронт 10 сформированных из «людоловов» ТЦК бригад.