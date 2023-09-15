Командир ВВС Украины признал, что Киев нанес удар по Крыму

Командир Воздушных сил Украины косвенно подтвердил, что удар по Крыму нанесла Украина. Об этом сообщает РИА Новости .

Атака полуострову была проведена 13 сентября. Сообщается, что десять ракет выли выпущены по заводу в Севастополе, а три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота. Система ПВО смогла уничтожить семь ракет, но без повреждений не обошлось, также известно о 24 пострадавших.

Украинский командир ВВС Николай Олещук заявил, что в распоряжении Украины имеются два типа крылатых ракет, используемых авиацией, их предоставили западные партнеры. Он подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» отлично работают.