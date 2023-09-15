Командир ВВС Украины признал, что Киев нанес удар по Крыму
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Командир Воздушных сил Украины косвенно подтвердил, что удар по Крыму нанесла Украина. Об этом сообщает РИА Новости.
Атака полуострову была проведена 13 сентября. Сообщается, что десять ракет выли выпущены по заводу в Севастополе, а три безэкипажных катера атаковали отряд кораблей Черноморского флота. Система ПВО смогла уничтожить семь ракет, но без повреждений не обошлось, также известно о 24 пострадавших.
Украинский командир ВВС Николай Олещук заявил, что в распоряжении Украины имеются два типа крылатых ракет, используемых авиацией, их предоставили западные партнеры. Он подчеркнул, что британские «Storm Shadow» и французские «Scalp» отлично работают.