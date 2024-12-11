Командование сирийской оппозиции заявило о взятии Дейр-эз-Зора

Группы боевиков, представляющих так называемую сирийскую вооружённую оппозицию, установили контроль над городом Дейр-эз-Зор, который расположен на северо-востоке Сирии, как сообщает сирийское новостное издание «Аль-Ватан».

Дейр-эз-Зор — это крупный город на востоке Сирии, который также играет важную роль в транспортной системе региона.

Во вторник командование так называемого «Военного совета Дейр-эз-Зор» решило не подчиняться прокурдским формированиям «Сирийские демократические силы» (СДС) и присоединиться к вооружённым оппозиционным силам в Дамаске.

«Главное командование: Наши силы взяли полный контроль над городом Дейр-эз-Зор», — говорится в сообщении.

Под утро воскресенья, 8 декабря, войска так называемой сирийской оппозиции вошли в Дамаск, заняли город и объявили о падении режима Башара Асада. Столица Сирии была занята практически без боя. Правительственные войска попросту покинули свои позиции, переодевшись в гражданское.

Напомним. немецкий Bild и американский Bloomberg, сообщали, что Башар Асад пытался договориться с повстанцами о передаче власти в Сирии и просил помощи у США в прекращении боевых действий. Потом появилась информация, что самолет Асада был сбит ракетой «земля-воздух» во время перелета в Москву.

В итоге в воскресенье, 8 декабря, выяснилось, что вечером Асад прибыл в Москву. Руководство России предоставило политику и его семье политическое убежище по гуманитарным соображениям.

Ранее депутат Госдумы Картаполов раскрыл важность переговоров с новыми властями Сирии о российских базах.