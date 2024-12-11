По словам депутата нижней палаты парламента Андрея Картаполова, у России подписан контракт с Сирией на 49 лет вперед, поэтому будущая власть республики ведет переговоры с российским оборонным ведомством на тему отечественных баз в стране. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что данное соглашение было подписано семь лет назад, и новое руководство страны обязано его как минимум рассмотреть.

По мнению парламентария, отечественные корабли в Средиземном море проводят плановые учения и с курса никак не смещались.

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