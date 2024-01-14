Командование ВС РФ исполнило мечту мальчика из Екатеринбурга увидеть ушедшего на фронт папу

В рамках проходящей в России акции «Елка желаний» командование ЦВО (Центрального военного округа) исполнило мечту маленького ребенка, мечтавшего хоть ненадолго увидеть выполняющего задачи родины в зоне СВО папу, сообщили в Минобороны РФ.

Как пояснили в российском оборонном ведомстве, для исполнения мечты ребенка был организован сеанс видеосвязи с передовой. В ходе которого вся семья смогла пообщаться с защищающим рубежи родины героем.

«Продолжая исполнять мечты ребят, школьников из семей военнослужащих, участвующих в специальной операции (СВО). Участие в мероприятии приняло командование Центральным военным округом, организовав сеанс связи между военнослужащим, находящимся в зоне боевых действий, и его семьей. Отец Сережи из города Екатеринбург является участником СВО с первых дней», - цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

Как добавили в Минобороны РФ, все произошедшее лишь дополнительно доказало, что даже такое маленькое чудо, как видеовстреча маленького сына с отцом, приносит очень много добра, теплоты и счастья в сердца людей.