Обстановка на Марьинском направлении взята под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. В следствие этого Вооруженные силы Украины постепенно двигаются назад на данном участке фронта. Новостью поделились RT

Апти Алаудинов написал в своих социальных сетях о том, что обстановка на Марьинском направлении полностью подконтрольная. Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем, о чем поделился командир формирования специального назначения под названием «Ахмат».

Денис Пушилин, временно исполняющий главы ДНР (Донецкая Народная Республика), ранее поделился сведениями о том, что Украина продолжается перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку. А несколько дней назад стало известно, что ВС РФ за последнее время несколько улучшили свои позиции в том же направлении.