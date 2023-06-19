Командующий «Ахматом» заявил, что ВС России полностью контролируют обстановку на Марьинском направлении
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Обстановка на Марьинском направлении взята под контроль Вооруженных сил Российской Федерации. В следствие этого Вооруженные силы Украины постепенно двигаются назад на данном участке фронта. Новостью поделились RT
Апти Алаудинов написал в своих социальных сетях о том, что обстановка на Марьинском направлении полностью подконтрольная. Вооруженные силы России держат ситуацию под контролем, о чем поделился командир формирования специального назначения под названием «Ахмат».
Денис Пушилин, временно исполняющий главы ДНР (Донецкая Народная Республика), ранее поделился сведениями о том, что Украина продолжается перебрасывать дополнительные резервы в Марьинку. А несколько дней назад стало известно, что ВС РФ за последнее время несколько улучшили свои позиции в том же направлении.