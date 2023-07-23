Командующий группировкой «Центр» Мордвичев: силенок ВСУ наступать хватит только до конца лета

Командующий ЦВО Андрей Мордвичев прокомментировал возможности ВСУ, дав оценку тому, насколько еще хватит сил и средств украинским военным наступать на позиции российских войск.

Как считает Мордвичев, нынешние возможности украинцев уже на исходе. И продержать взятый в начале июня темп, пусть даже от него и нет толку, ВСУ смогут разве что до конца августа. После чего, вероятно, будет сделан перерыв с целью зализать раны и попытаться накопить резервы.

«Для наступления у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв», — заявил Мордвичев в эфире программы «Соловьев Live» на телеканале «Россия-24».

Что до возможной зимней наступательной компании ВСУ, то тут возможности киевской военщины еще более скромные, отметил Мордвичев. По его словам, добиться успеха украинской армии вряд ли удастся.

«А к весне это все закончится», - заключил командующий группировкой «Центр».

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский после удара ВС РФ по Одессе потребовал от Запада еще больше систем ПВО.