Командующий ВВС Украины заявил о мгновенном уничтожении украинских самолетов еще на взлете

В эфире телеканала «Рада» Николай Олещук посетовал, что украинские самолеты не успевают даже взлететь, как становятся мишенями для российских средств авиапоражения. По его словам, уже на старте с аэродрома базирования их сбивают русские ракеты.

Таким образом, как считает Олещук, любая активность ВВС Украины неминуемо разбивается о закрытое Вооруженными силами России украинское небо.

«Мы еще не успеем подняться с аэродрома, а наш самолет будет в зоне поражения. Наши самолеты каждый день обстреливаются. Обстрелы идут как с земли, так и с воздуха», - пояснил Олещук.

Он добавил, что редким украинским пилотам удается взлететь. А если это и получается, то в воздухе им так же приходится не сладко.

«Во время задания каждый раз по нашему пилоту идет от пяти до девяти самолетов разных типов», – сказал командующий ВВС Украины.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.