Команды из восьми городов России поучаствовали в турнире по флаинг диску в Серпухове

В Пущино городского округа Серпухов открыли зальный сезон по одному из самых динамичных видов спорта — флаинг диску. Традиционно провели турнир «Миксомания» среди смешанных команд из разных уголков страны.

Участники в составе 14 команд из Пущино, Санкт-Петербурга, Москвы, Ярославля, Нижнего Новгорода, Полярных зорь, Тольятти и Вологды собрались 26 и 27 октября в МАУ Спортивная школа «Ока» в одноименном Дворца спорта. От города подмосковного округа выступила команда «BioZONe». Клуб Пущинского ЦКР «Вертикаль» под руководством Светланы Сорокиной выступил организатором ежегодного события.

Спортсмены активно боролись за призовые места, в ходе мероприятия определяли лучшие команды и отдельных игроков среди юношей и девушек.

Так, по итогу зального соревнования призовые места достались трем гостевым коллективам. Первое место забрала команда Атом Свифт (Полярные зори), второе — Unisex из Нижнего Новгорода. Она же взяла Кубок «Дух игры». Тройку лидеров замкнули москвичи коллектива СОБР. Спортсмены из клуба BioZONe попали в десятку лучших, заняв 8-е место.

Участник пущинского клуба и организатор турнира Антон Мальков провел награждение и поблагодарил команды за рвение и достойное выступление.