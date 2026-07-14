Комары атакуют подвалы и лестницы: биолог сказал, когда наступит пик и где будет хуже всего

Биолог Дмитрий Федоров в беседе с РИА Новости предупредил, что пик активности комаров в столичном регионе придется на вторую половину июля. По его словам, наибольшая концентрация насекомых ожидается в Москве в пойме Яузы и крупных лесопарках, а в Подмосковье — в районах Химок, Мытищ, Долгопрудного и на территории национального парка «Лосиный остров».

Высокая численность прогнозируется и на облесенных дачных участках, рядом с которыми есть небольшие стоячие водоемы или непересыхающие лужи.

Федоров также отметил, что комары адаптируются к городским условиям, в том числе из-за загрязненности водоемов. Кроме того, сокращение естественных укрытий в городах вынуждает отдельные популяции осваивать новые пространства — подвалы зданий и лестничные клетки.