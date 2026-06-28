Комары гонят зверя в бетонные джунгли: почему лоси вдруг массово ломанулись в спальные районы

Российские города фиксируют необычное нашествие: лоси массово покидают лесные массивы и устремляются в жилые кварталы. Причиной миграции, как отмечают профильные Telegram-каналы, стало возросшее поголовье сохатых в сочетании с аномальной активностью гнуса. Молодняк ищет не только пропитание среди плодовых деревьев, но и спасение от туч мошкары и комаров, от которых лесная чаща уже не защищает.

География происшествий впечатляет. В середине июня петербуржцы следили за вояжем троих лосей прямо по городским улицам — животных изъяли сотрудники службы охраны животного мира и вывезли обратно в естественную среду. В Татарстане сохатый устроил забег по проезжей части, а подмосковные Бронницы едва не обернулись трагедией: водитель чудом избежал столкновения с выскочившим на трассу зверем. В Обнинске молодой лось не рассчитал траекторию во дворе многоэтажки и рухнул на клумбу.

Особым укрытием от кровососущих насекомых для животных служат городские водоемы. Специалисты поясняют, что купание помогает на время избавиться от преследования гнуса. Именно такую картину недавно наблюдали жители подмосковного Раменского, заметившие лося, спасающегося от укусов в воде.