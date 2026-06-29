Водителей ждут новые правила скорости: что изменится уже скоро

Минтранс готовит новые рекомендации по установке скоростных ограничений. При выборе допустимой скорости будут учитывать состояние дорог, интенсивность движения и особенности прилегающих территорий. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.

Минтранс готовит новые правила

В России планируют пересмотреть подход к установке скоростных ограничений на дорогах. Министерство транспорта разрабатывает новые методические рекомендации, которые позволят более гибко определять допустимую скорость движения в зависимости от конкретных условий.

Какие факторы будут учитывать

Согласно проекту, скоростные режимы будут устанавливать с учетом сразу нескольких параметров. Среди них — интенсивность транспортного потока, состояние дорожного покрытия, а также особенности прилегающей инфраструктуры и окружающей территории.

Главная цель изменений

Новый подход направлен на повышение безопасности дорожного движения. Предполагается, что ограничения скорости станут более обоснованными и будут соответствовать реальной дорожной обстановке, а не единым требованиям для разных участков дорог.

Когда заработают новые рекомендации

Ожидается, что обновленные методические рекомендации вступят в силу в следующем году. После их введения регионы и дорожные службы смогут использовать новые принципы при установке и корректировке скоростных ограничений.