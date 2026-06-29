Жара и бессонница создают опасное сочетание для здоровья: чем опасна летняя бессонница

Летняя бессонница может усилить нагрузку на сердце и сосуды. Особенно внимательно к своему состоянию специалисты советуют относиться пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями. Об этом кардиолог Мария Чайковская предупредила в своем телеграм-канале, передает Газета.ру.

Жара и недосып усиливают нагрузку на организм

Кардиолог Мария Чайковская предупредила, что бессонные ночи в жаркую погоду могут негативно сказаться на работе сердечно-сосудистой системы. Высокая температура воздуха сама по себе заставляет организм работать интенсивнее, а недостаток сна мешает ему полноценно восстановиться.

Почему это опасно

Во время жары изменяется тонус сосудов, сердце работает с повышенной нагрузкой, а организм быстрее теряет жидкость и электролиты, необходимые для поддержания нормального водного баланса. Недостаток ночного отдыха усиливает эти процессы и повышает нагрузку на сердце и сосуды.

Кто находится в группе риска

Наиболее уязвимы пожилые люди, а также пациенты с хроническими заболеваниями. Повышенное внимание к своему состоянию рекомендуется людям с гипертонией, сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца, нарушениями сердечного ритма, сахарным диабетом и заболеваниями почек. Осторожность также следует соблюдать тем, кто принимает мочегонные препараты или несколько лекарств для снижения артериального давления.

Как снизить риски

Специалист рекомендует избегать перегрева и чрезмерных физических нагрузок, регулярно контролировать артериальное давление и поддерживать достаточный уровень потребления жидкости. Кроме того, важно соблюдать режим сна, поскольку полноценный ночной отдых помогает организму легче переносить высокие температуры.