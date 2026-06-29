Липчанин решил отомстить бывшей теще и устроил опасный пожар
УМВД: липчанина задержали за поджог дачи бывшей тещи
В Липецке полицейские задержали мужчину, которого подозревают в поджоге дачного дома бывшей тещи. Ущерб от пожара предварительно оценили в 300 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД области, передает Газета.ру.
Подозреваемого задержали после пожара
В Липецке сотрудники полиции задержали 38-летнего местного жителя, которого подозревают в умышленном поджоге дачи бывшей тещи. Поводом для разбирательства стало заявление 55-летней женщины о возгорании принадлежащего ей дачного дома.
Как произошел поджог
По версии следствия, мужчина приехал на участок бывшей родственницы, разбил кирпичом окно, после чего устроил пожар и покинул место происшествия. В результате огонь уничтожил строение.
Размер ущерба и уголовное дело
Пострадавшая оценила причиненный ущерб в 300 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.