Режим ЧС и 7,4 тыс. га огня: лесопожарная обстановка в Югре ухудшается

За минувшую неделю площадь, пройденная огнем в лесах региона, увеличилась более чем вдвое — с 2,1 тыс. до 4,8 тыс. гектаров. По данным профильных ведомств, за период с 22 по 28 июня специалистам удалось ликвидировать 56 очагов возгорания общей площадью 4885,59 гектара. Для сравнения, неделей ранее было потушено 48 пожаров на территории чуть более 2,1 тысячи гектаров.

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Югре продолжают полыхать 34 лесных пожара. Огонь уже успел пройти свыше 7,4 тыс. гектаров, включая около 1,1 тыс. гектаров нелесных угодий. Специалистам удалось локализовать шесть опасных очагов на площади 281,5 гектара.

Для борьбы со стихией мобилизованы значительные силы. В тушении задействованы 352 человека, в том числе сотрудники региональной Авиалесоохраны, привлеченные подразделения МЧС по Югре и спасатели учреждения «Центроспас-Югория». Активно применяется авиатехника для координации и сброса воды на очаги возгорания.

В связи с ухудшением ситуации в Нижневартовском районе официально введен режим чрезвычайной ситуации. Жителям и гостям муниципалитета временно запрещено посещать лесные массивы. Всего с начала 2026 года в ХМАО ликвидировано 210 лесных пожаров на площади свыше 11,457 тыс. гектаров, а также два пожара на землях заповедников общей площадью 48,4 гектара.

Ранее сообщалось, что молния подожгла опору электроснабжения в сургутском СОНТ.