Канье Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в откровенном наряде из перьев и корсета

Американский рэпер Канье Уэст, известный своей любовью к эпатажу и скандальным выходкам, снова удивил поклонников, сообщает Леди.Mail. На этот раз он опубликовал в социальных сетях серию фотографий своей жены Бьянки Цензори. 31-летняя модель предстала в откровенном и необычном наряде, который моментально привлек внимание публики.

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Бьянка была одета в корсет с глубоким декольте и съемную пышную юбку, напоминающую одуванчик. Лицо модели полностью скрывал головной убор, украшенный множеством перьев.

На некоторых снимках Цензори сидела на коленях у супруга, создавая еще более интимную и провокационную атмосферу. Этот образ, по всей видимости, стал очередной частью их совместного творческого замысла.

Стоит напомнить, что отношения Уэста и Цензори начались не с романтики. Австралийка изначально была просто сотрудницей в компании рэпера по производству одежды — она работала там с 2020 года. После громкого развода Канье с Ким Кардашьян и непродолжительного романа с Джулией Фокс, Уэст обратил внимание на свою подчиненную. В 2023 году пара официально зарегистрировала брак.

Ранее Бьянка Цензори удивила откровенным нарядом на дне рождения друга.