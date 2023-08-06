Комбат Ходаковский: враг предпринял попытку наступления на Урожайное в ДНР

Украинские боевики не оставляют попыток продвинуться к населенному пункту Урожайное под Донецком. Как проинформировал замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский, ВСУ начали наступление с указанном районе со стороны Старомайорского.

По его словам, в районе урожайного замечены несколько взводов ВСУ и военная техника. Такде боевики пытаются разминировать территорию для закрепления на плацдарме перед Урожайным.

«Противник предпринимает попытку наступления на населенный пункт Урожайное со стороны Старомайорского. Разведка наблюдает несколько танков и бронемашин в сопровождении пехоты в количестве до двух взводов. Задействована техника для разминирования», — написал Ходаковский в своем аккаунте в соцсетях.

Пока же, как отметил Ходаковский, все попытки ВСУ блокируются российскими военными. Одному из танков противника удалось подступить к реке, но он затонул в пойме водоема после того, как был подбит дроном.

Контрнаступление ВСУ началось 4 июня и до сих пор безуспешно. Как проинформировали накануне в российском Минобороны с начала возобновления активных боевых действий Киев потерял порядка 43 тыс солдат и более 2 тыс танков.