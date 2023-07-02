Комбинированный удар ВС РФ по Украине: Взрывы звучат в Кировоградской, Запорожской и Николаевской областях

Как сообщают ряд украинских пабликов в соцсетях, российские БПЛА «Герань-2» атакуют объекты военной инфраструктуры ВСУ.

Также сообщается о прилетах российских крылатых ракет. Воздушная тревога объявлена в Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.

Какой-либо официальной информации о российских ракетных ударах по территории Украины от Минобороны РФ пока не поступало.

Ранее в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира».