Комфорт и безопасность: новый автобус подарили ученикам Емельяновской школы

В Емельяновскую среднюю школу городского округа Коломна поступил новый школьный автобус. Он будет перевозить учеников начальных классов из города Озеры и сельских населенных пунктов. Транспорт передан в рамках обновления материально-технической базы образовательных учреждений.

Ключи от автобуса директору школы Ирине Королевой вручили глава округа Александр Гречищев и депутат Мособлдумы Игорь Исаев. Автобус оборудован системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографом и всеми необходимыми средствами безопасности. Машина начнет работу уже в ноябре, это позволит оптимизировать маршруты и сократить количество рейсов.

«Оснащение образовательных учреждений надежным и удобным транспортом помогает нам решать важную социальную задачу – обеспечивать доступное качественное образование для всех детей, независимо от их места жительства», — отметил Александр Гречищев.

В этом году новые автобусы также поступили в школы №2 (село Горы) и Пановскую среднюю школу. Сейчас на маршрутах городского округа Коломна задействовано более 30 школьных автобусов.