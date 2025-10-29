Комфорт и безопасность: в Чулки-Соколово достроили тротуар для жителей

В Чулки-Соколове достроили тротуар, который облегчит передвижение местных жителей по селу. Новая пешеходная дорожка протянулась более чем на полкилометра вдоль центральной улицы.

Ранее людям приходилось идти по обочине или проезжей части, что создавалo опасные ситуации, особенно для родителей с колясками и пожилых жителей. Теперь путь от автобусной остановки до магазинов и сельского клуба стал безопаснее и удобнее.

По словам главы Зарайского округа Виктора Петрущенко, проект позволил решить давнюю проблему, которая волновала сельчан. Новая инфраструктура улучшит безопасность на дорогах и сделает село более удобным для жизни.

Строительство тротуара стало частью работы по благоустройству территории и повышению качества жизни жителей.