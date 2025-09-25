Комфорт жителей - приоритет: глава округа контролирует запуск отопления в Павловском Посаде

На текущий момент подача тепла уже осуществлена в 38 котельных. Специалисты, приступая к открытию задвижек, обеспечивают поступление долгожданного тепла в детские сады, школы, больницы и жилые дома. Этот сложный и трудоемкий процесс требует слаженной работы и профессионализма от всех участников.

«Остающиеся 4 котельные будут введены в строй в течение ночи и завтрашнего утра. Коммунальные службы работают в круглосуточном режиме, чтобы как можно быстрее обеспечить тепло в каждой квартире. Хочу подчеркнуть, что запуск отопления – это не простое нажатие кнопки, а целый технологический цикл. Сначала необходимо аккуратно заполнить обширную систему трубопроводов, вытеснить воздух и только затем она начнет прогреваться до нужной температуры. Это требует времени. Поэтому я прошу вас проявить понимание и немного терпения. Вскоре батареи начнут излучать тепло! Ваш комфорт – наш главный приоритет» - заявил глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов.

Жители округа столкнувшиеся с отсутствием тепла или возникшими проблемами могут обратиться в соответствующие службы. Все организации находятся на связи и готовы оказать необходимую помощь. Телефоны для связи: Оперативный дежурный ЕДДС 8 (496) 432-02-77 (круглосуточно), Аварийная служба в Павловском Посаде: 8 (800) 301-15-44. Аварийные службы в Электрогорске: • ЖКО «Север»: 8 (496) 433-16-21. • ЖКО «Юг»: 8 (496) 433-21-85, 8 (496) 433-11-76 (в нерабочее время). Единая горячая линия округа: 8 (49643) 2-99-03.