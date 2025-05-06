Комик Ахмедова откровенно рассказала о своей тяжелой болезни

Российская актриса сатирического жанра Юлия Ахмедова в эфире шоу «Натальная карта» на VK Видео рассказала про проблемы с психикой и личную жизнь. Об этом пишет KP.RU.

По признанию актрисы, она получила «астрологическую травму», когда обратилась к гадалке в ковидном 2020 году. За консультации и прочие колдовские манипуляции комик отдала 110 тысяч рублей. Тогда женщина заявила, что вероятность встретить мужа у Ахмедовой равна нулю. Звезда разочаровалась, но не бросила попытки найти вторую половинку. Искать ее она отправилась на сервисы знакомств, но это не принесло ожидаемого результата.

По словам Ахмедовой, до кучи у нее также бывают перепады настроения и депрессивные эпизоды. Все это связано с ее биполярным расстройством, о котором она обычно не рассказывает.

«У меня биполярное аффективное расстройство — то депрессия, то фаза активности. Месяц назад была в тяжелой депрессии, лежала в больнице. Вышла только на прошлой неделе. Сейчас чувствую себя бодро… Но это не мания. Мания — это совсем другое: ты эйфоричен, не спишь, не ешь, летишь вперед», — призналась Ахмедова.

В конце шоу «Натальная карта» Ахмедова задала вопрос звездам, но он был связан не с личной жизнью и здоровьем, а, неожиданно, с котом Дасти. Питомец тяжело болеет, и комик не знает, что делать. Ведущая пыталась смягчить ответ, но и без этого гостье стало ясно, что шансы на спасение любимца малы. Завершилась программа слезами, без толики оптимизма, на которую рассчитывала Ахмедова.

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