Алсу и Ян Абрамов достигли мирового соглашения по разделу имущества в Савеловском суде

Российская певица Алсу и ее бывший муж Ян Абрамов завершили судебные прения по разделу имущества, которые длились чуть меньше года, пишет Mash.

В Савеловском районном суде Москвы экс-супруги достигли договоренности о мировом соглашении.

Как отметил адвокат Алсу Александр Добровинский, изначально стоимость имущества, подлежащего разделу, превышала 10 млрд руб. В его состав входили квартиры, загородные дома, автомобили, парковочные места и доли в различных фирмах.

Однако на протяжении процесса певица настаивала на отказе от компенсации в 2,5 млрд руб., что усложняло достижение окончательного соглашения. После долгих переговоров обе стороны пришли к взаимовыгодному решению и решили отказаться от иска.

Алсу и Абрамов официально развелись в августе 2024 года. Певица подала заявление о расторжении брака в конце мая. Судебное заседание было отложено до августа для попытки примирения сторон. Хотя муж выражал желание восстановить отношения, артистка настойчиво заявляла, что «развод все равно состоится».

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