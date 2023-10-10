Комиссия из Узбекистана изучит условия труда и учебы соотечественников в РФ

Как пишет ТАСС , ссылаясь на данные профильных ведомств республики, более двух миллионов человек выехали на работу за границу.

Стало известно, что Республиканская комиссия Узбекистана по работе с молодежью с девятого по двадцатое октября побывает в российских регионах. Там удастся встретиться с молодыми узбекистанцами, которые учатся и работают на территории РФ. Соответствующей информацией также поделился Алишер Салуллаев, являясь руководителем узбекского агентства по делам молодежи.

По его словам, отправной точкой визита в Россию стал город Новосибирск. Там делегация встретилась с 62 узбекистанцами. Они живут в общежитиях, предназначенных для трудовых мигрантов. По итогам данной встречи соответствующие ведомства получат поручения для выполнения просьб и решения проблем, возникших у граждан Республики Узбекистан, пребывающих на территории РФ.