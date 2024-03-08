Комитет конгресса США утвердил законопроект, который может запретить Tiktok в стране
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Комитетом американской палаты представителей по энергетике и торговле был утвержден проект закона, который потенциально может спровоцировать запрет платформы TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.
Сообщается, что решение по проекту было вынесено единогласно – все 50 членов комитета проголосовали за инициативу и никто не высказался против.
Журналисты указали, что в случае, если проект будет принят обеими палатами в американском конгрессе и по итогу подписан главой государства, китайской компания ByteDance, являющаяся владельцем социальной сети, будет вынуждена отказаться от платформы в течение 6 месяцев или сохранить контроль над ней, смирившись с запретом на территории Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что палатой представителей был разработан закон о запрете TikTok на территории США.