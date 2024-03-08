Комитет конгресса США утвердил законопроект, который может запретить Tiktok в стране

Комитетом американской палаты представителей по энергетике и торговле был утвержден проект закона, который потенциально может спровоцировать запрет платформы TikTok на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Сообщается, что решение по проекту было вынесено единогласно – все 50 членов комитета проголосовали за инициативу и никто не высказался против.

Журналисты указали, что в случае, если проект будет принят обеими палатами в американском конгрессе и по итогу подписан главой государства, китайской компания ByteDance, являющаяся владельцем социальной сети, будет вынуждена отказаться от платформы в течение 6 месяцев или сохранить контроль над ней, смирившись с запретом на территории Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что палатой представителей был разработан закон о запрете TikTok на территории США.