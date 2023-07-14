Комлесхоз Подмосковья напомнил жителям о продолжающемся грибном сезоне

В Подмосковье продолжается грибной сезон, за грибами в леса региона приходят как любители так и профессионалы, рассказали в областном Комлесхозе.

«Сейчас в подмосковных лесах можно встретить подберезовики, подосиновики, лисички, маслята и белые грибы. Важно понимать, что, отправляясь в лес, нужно помнить об основных правилах безопасности. В летний сезон происходят лесные пожары, возрастает и количество заблудившихся людей», — отметил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

По его словам, на этой неделе в регионе зафиксировали 237 подтвержденных пожароопасных объектов и получили 55 сообщений о заблудившихся в лесу людях. В связи с этим жителей призвали помнить о необходимости предупреждать близких о походе в лес и брать с собой телефон.