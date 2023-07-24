«Коммерсантъ»: россияне боятся наемников, диверсий и насекомых

Согласно данным компании КРОС, главными причинами для тревоги у россиян во втором квартале 2023 года стали диверсии, наемники и насекомые. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ»

Тревожность, вызванная диверсиями, выросла вдвое и заняла лидерство в обоих кварталах 2023 года. Главными причинами для этого стала атака БПЛА на столицу и действия диверсантов на границе страны, в Белгородской области.

«Серебро» взял страх перед наемными солдатами, который сейчас на пике благодаря недавнему мятежу ЧВК «Вагнер». Событие сильно сказалось на обществе, несмотря на тот факт, что ситуация решилась достаточно быстро.

Дальше по списку шли стихийные бедствия, контрнаступление ВСУ, перспектива ядерной войны, и отравление.

Среди граждан РФ вырос страх перед насекомыми на фоне их нашествия, отмечает издание. Россияне также обеспокоены положением отечественного спорта на мировой арене.