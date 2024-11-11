«Коммерсантъ» сообщил о первом в России случае применения «мокрого» лизинга

Бывший чартерный перевозчик iFly ведет переговоры с «Аэрофлотом» о передаче своего авиапарка по схеме «мокрого» лизинга, как сообщили источники издания «Коммерсантъ».

На обсуждении находятся три дальнемагистральных самолета Airbus A330, возраст которых составляет 13-16 лет. Эти воздушные суда имеют двойную регистрацию, так как продолжают принадлежать американской компании Air Lease Corporation.

В 2023 году их стоимость оценивалась в 8-10 млрд руб. В тот период iFly рассматривал варианты их выкупа за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

«Мокрый» лизинг подразумевает аренду воздушного судна вместе с экипажем.

Ранее сообщалось, что бесплатный Wi-Fi может появиться в российских самолетах уже через пару лет.